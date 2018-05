A reunião do governador de São Paulo, Márcio França (PSB), com representantes dos caminhoneiros começou na tarde deste domingo, 27, sem a presença do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun.





O encontro, que estava marcado para começar às 15h, ocorre no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. A nota do governo que divulgou a reunião afirmava que Marun participaria da conversa. Ele, no entanto, permanece em Brasília.