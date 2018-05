Fuzileiros navais iniciam operação de segurança no Porto de Santos

Sorocaba, 27 - Um segundo navio da Marinha atracou na tarde deste domingo, 27, no Porto de Santos para garantir a retomada das operações portuárias, afetadas desde a última segunda-feira pelos protestos dos caminhoneiros. O Navio Doca Multipropósito Bahia chegou com 260 fuzileiros navais a bordo e equipado com sete caminhões de transporte de tropas, três blindados e dois helicópteros. No sábado, o Navio Patrulha Macaé já havia desembarcado 22 fuzileiros no cais de Santos.



O deslocamento atende à determinação do presidente Michel Temer (MDB) para que o porto retome as operações o mais rápido possível.



(José Maria Tomazela)