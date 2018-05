Supermercados e restaurantes fecham neste domingo em BH

Os principais supermercados de Belo Horizonte amanheceram fechados, reflexo da greve dos caminhoneiros que entra no sétimo dia neste domingo. A reportagem do em.com.br constatou unidades do Epa, Supermercados BH, Supernosso,Rede e Verde Mar de portas fechadas. O Epa divulgou nota explicando que não funcionará, alegando a dificuldade de deslocamento de seus funcionários, com retorno das atividades apenas na segunda-feira. Já o Verdemar manterá abertas apenas as lojas do Sion e do Jardim Canadá.



A feira dos produtores no Bairro Cidade Nova, também não vai funcionar neste domingo.





Fornecedores já alertam que a situação vai complicar ainda mais a partir desta semana, caso o tráfego de caminhões não volte ao normal. Nos sacolões, a percepção das pessoas é de que o preço de frutas, verduras e legumes subiu bastante, apertando o orçamento das famílias.





“Encontrei tudo o que queria, mas reparei uma alta muito grande de preços. Na cenoura, paguei R$ 2,98 no quilo na semana passada e, hoje (ontem), comprei por R$ 6,60. Nesse ponto, acho que houve muito prejuízo à população, mas sou a favor do movimento”, diz Walmir Souza, de 52 anos, que ontem fez compras em um sacolão da Avenida Cristiano Machado, próximo da Estação São Gabriel, Nordeste de BH.









Restaurantes





Bares e restaurantes também alteraram o quadro de horários e 50% não vão abrir, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Minas Gerais. Os que vão funcionar, alteraram os cardápios e a escala de trabalho dos funcionários. Na noite de ontem, alguns estabelecimentos fecharam mais cedo na capital.





Restaurantes como Vecchio Sogno, La Palma, Marilia Pizzeria divulgaram posts em suas redes sociais alertando para a alteração no funcionamento neste domingo. O Mercado da Boca, em Nova Lima, também vai fechar.





"Falta comida, gás e colaboradores", afirmou Ricardo Rodriguez, presidente da Abrasel em Minas. Segundo ele, a situação pode se agravar e o número de estabelecimentos fechados aumentar ao longo da semana.





O temor é de desabastecimento geral. O proprietário do restaurante Porcão, em BH, Fernando Júnior, disse que tem estoque para apenas uma semana, mas que os produtos de hortifrútis podem acabar antes. "O meu maior problema é com os produtos frescos, como legumes e verduras", disse. Apesar de se declarar a favor da greve, o empresário admite que houve uma redução no movimento do restaurante e se diz preocupado com a continuidade do impasse entre governos e os caminhoneiros. "A greve é justa, mas todo mundo está pagando o pato. O governo tem que rever as tributações", concluiu.

