Ação do Exército, 'como sempre', será com base na Constituição, diz comandante

Brasília, 26 - O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, afirmou, em sua conta do Twitter na noite de sexta-feira, 25, que a força agirá para ajudar a garantir o abastecimento da população, prejudicado pela greve dos caminhoneiros, "com base na Constituição Federal, em apoio às instituições e pela democracia", como sempre ocorre.



O general Villas Bôas ressalvou no entanto, "é necessário que todos os setores da sociedade brasileira atuem para uma solução rápida dessa crise".



Para esta ação, lembrou o comandante, "mais uma vez, o Exército" está sendo empregado em uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que valerá até o dia quatro de junho.



O comandante não cita, mas nas Forças Armadas, a avaliação é de que não só Poder Executivo deveria se empenhar para solucionar o problema desta grave crise que atinge a todos. Os militares entendem que o Judiciário, o Legislativo e também o Ministério Público têm de fazer a sua parte.



No caso do MP, os militares lembram ainda que eles deveriam estar agindo para a proteger a sociedade, que está tendo a sua dignidade afetada. Defendem também que os Estados entrem no esforço de solucionar o problema, porque ele afeta a todos os segmentos.



(Tânia Monteiro)