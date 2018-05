Polícia escolta carreta para abastecer viaturas e ambulâncias em Jundiaí

A Polícia Militar usou equipes da Força Tática para escoltar uma carreta com combustível da refinaria de Paulínia até um posto da avenida Jundiaí, na cidade homônima, na madrugada deste sábado, 26. Cerca de 30 mil litros de combustível estão sendo usados para encher os tanques de viaturas policiais, da Guarda Municipal, de ambulâncias, além dos veículos de médicos e equipes de enfermagem dos hospitais São Vicente de Paulo e Universitário.



A decisão de buscar combustível na refinaria, com apoio da Polícia Militar, foi tomada após o decreto de Estado de Emergência assinado pelo prefeito Luiz Fernando Machado, que pediu reunião urgente com os comandantes da Polícia Militar. A polícia providenciou equipes tanto para o transporte como para ficar de monitoramento no posto durante o dia.Ao tomar conhecimento pelas redes sociais que um posto da cidade tinha combustível, motoristas fizeram uma longa fila do Anhangabaú até o Centro, sem saber que o combustível era apenas viaturas oficiais e de médicos.Os ônibus municipais deixam de circular em Jundiaí neste domingo, 27. Vários coletivos ficaram nas ruas com "pane seca" e passageiros tiveram de voltar para casa a pé. O único meio de transporte disponível na região é o sistema de trens da CPTM, entre Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha e a São Paulo.(Ivan Marcos Machado, especial para o Estado,)