Governo convoca Guardia para voltar a Brasília e participar de reunião

Brasília, 26 - O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, foi convocado para uma reunião neste sábado, 26, às 17 horas, com o presidente Michel Temer sobre a greve dos caminhoneiros provada pela alta do diesel. O governo negociou um acordo com os lideranças do movimento, mas a situação ainda não foi normalizada.



Guardia, que estava em São Paulo, está retornando a Brasília, segundo apuraram o jornal O Estado de S. Paulo e o Broacdast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.



(Adriana Fernandes)