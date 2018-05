ABPA prevê perda de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos com greve

São Paulo, 25 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) diz que a falta de ração nas unidades produtivas pode causar a perda de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos nos próximos dias. O balanço sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros foi dado com exclusividade ao Broadcast Agro, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Além disso, estima-se que 152 plantas estão paradas e mais de 220 mil trabalhadores sem exercer suas funções. "O acordo consolidado ontem (25) entre governo federal e caminhoneiros ainda não surtiu efeito nas estradas. Caminhões com carga viva não são autorizados a transitar. A situação mais grave está no trânsito de ração", diz a nota da ABPA.



A associação ainda afirma que os produtores que contam com estoques estão fracionando para prolongar ao máximo a oferta do alimento. "A estimativa, entretanto, é de que até a próxima segunda-feira todo o plantel fique sem ração", acrescenta o comunicado.



Neste momento, representantes do setor estão em Brasília aguardando uma medida das autoridades para uma solução definitiva da greve. "Empresas poderão fechar pelos prejuízos causados pela paralisação. Uma intervenção rápida e forte por parte do governo é urgente", diz a ABPA.



(Nayara Figueiredo)