Tesouro Direto registra vendas de R$ 1,004 bi em abril

Brasília, 25 - As vendas do Tesouro Direto atingiram R$ 1,004 bilhão em abril, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 25, pelo Tesouro Nacional. Os resgates totalizaram R$ 1,064 bilhão. Ao todo, foram realizadas 172.930 operações de investimento em títulos do Tesouro no mês. O estoque fechou o mês em R$ 47,84 bilhões, um crescimento de 0,55% em relação ao mês anterior.



O valor médio por operação registrado em abril foi de R$ 5,806 mil. Esse é o menor valor desde setembro de 2003. O número de operações até R$ 1 mil correspondeu a 60,57% das operações do mês, o maior porcentual da série histórica. Segundo o Tesouro, o resultado mostra o crescimento do acesso de pequenos investidores ao programa.



Ainda de acordo com o balanço, no mês, o título mais demandado pelos investidores foi o Tesouro Selic, com R$ 419,16 milhões, ou 41,75% das vendas. Em seguida, as vendas de títulos remunerados por inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) somaram R$ 386,85 milhões (38,53% do total), enquanto as de prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais), totalizaram R$ 198,05 milhões (19,73%).



Com relação ao prazo, 47,75% dos investimentos realizados no mês foram de títulos com vencimento entre 1 e 5 anos. Os investimentos em títulos com prazo entre 5 e 10 anos responderam por 24,95% do total, enquanto que 27,30% das aplicações foram feitas em títulos com vencimentos acima de 10 anos.



Estoque



Com os resultados de abril, o estoque do programa tem maior volume de títulos remunerados por índices de preços, num total de R$ 29,24 bilhões, ou 61,12% do total. Em seguida, vêm os títulos indexados à taxa Selic, com participação de 24,61%, e os títulos prefixados, com 14,15%.



Com relação aos prazos, a parcela de títulos do estoque com vencimento em até um ano fechou o mês em 2,22% do total, enquanto o total vincendo de 1 a anos foi de 57,80% e o porcentual acima de cinco anos somou 39,99%.



Em abril, o número de investidores cadastrados no Tesouro Direto atingiu 2,127 milhões. Somente no mês, 77,433 mil novos investidores se cadastraram no programa. O número de investidores ativos foi de 600,541 mil pessoas.



