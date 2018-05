Confira dicas para agir em caso de cancelamento ou atraso no voo

Seu voo atrasou ou cancelou?





Antes de ir para o aeroporto:

- No aeroporto

Falta de informação ou assistência por parte da empresa, formalise sua reclamação

- antes de ir para aeroporto ligue para empresa e confirme seu voo(LATAM: 4002-5700 e 0300 570 5700 ( www.latam.com )Gol: 0300 115 2121 e 0800 704 0465 ( www.voegol.com.br )Azul: 4003-1118 e 0800 887 1118 ( www.voeazul.com.br )Avianca: 4004-4040 e 0800-286-6543 ( www.avianca.com.br )- Empresa é obrigada fornecer informação adequada sobre o voo contratado. (Resolução 400/ 2016 ANAC art. 20.. http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2016/resolucao-no-400-13-12-2016/@@display-file/arquivo_norma/RA2016-0400 - Retificada.pdf- caso o voo não decole no horário contratado, a empresa tem a obrigação de fornecer POR ESCRITO o motivo sempre que solicitada pelo passageiro (ART 20 § 2º http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2016/resolucao-no-400-13-12-2016/@@display-file/arquivo_norma/RA2016-0400 - Retificada.pdf)- atraso de voo, cancelamento ou interrupção impõe á empresa aérea a obrigação de fornecer assistência ao passageiro: superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta material ao passageiro ( ART 27 http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2016/resolucao-no-400-13-12-2016/@@display-file/arquivo_norma/RA2016-0400 - Retificada.pdf- caso a empresa aérea negue fornecer informação ou assistência material formalize sua insatisfação na https://www.consumidor.gov.br- Formalize sua reclamação no posto da ANAC localizado nos aeroporto nos aeroporto deANAC: http://www.anac.gov.br/A_Anac/institucional/unidades-da-anac- Formalize sua reclamação no Juizado nos aeroportos- http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/juizados-nos-aeroportosDicas da Advogada Luciana Atheniense