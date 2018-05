Rio entra em estágio de atenção devido a bloqueios em rodovias

Rio, 25 - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em estágio de atenção às 16h30 desta sexta-feira, 25, devido aos bloqueios em rodovias de acesso ao Rio no funcionamento dos serviços de infraestrutura urbana, em especial na área de transportes. Com a manutenção da greve dos caminhoneiros, o desabastecimento de combustível já afeta drasticamente a mobilidade no município, segundo o COR.



O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa que um ou mais incidentes impactam, no mínimo, uma região, provocando reflexos relevantes na mobilidade dos moradores do Rio.



(Fábio Grellet e Denise Luna)