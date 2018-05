Por falta de quórum, Aneel cancela quarta reunião de diretoria no ano

Brasília, 25 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) cancelou a reunião de diretoria marcada para a próxima terça-feira, dia 29 de maio. É a quarta vez que isso acontece neste ano. O motivo, novamente, é a falta de quórum para a tomada de decisões.



A Aneel conta atualmente com apenas três diretores - Romeu Rufino, André Pepitone e Tiago de Barros Correia. Segundo a Aneel, Correia estará de férias na próxima semana.



Para decisões colegiadas, o regulamento exige a presença de, no mínimo, três diretores. Por isso, com apenas dois diretores, não será possível haver qualquer deliberação.



Dois novos diretores, Rodrigo Limp e Sandoval Feitosa, já foram sabatinados e aprovados pelo Senado, mas ainda não tomaram posse.



(Anne Warth)