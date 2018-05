México vê 80% de chance de acordo sobre o Nafta até novembro

Cidade do México, 25 - O ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, que comanda as negociações do país no processo de renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), afirmou nesta sexta-feira que vê uma chance de 40% de um acordo ser alcançado com os Estados Unidos e com o Canadá antes da eleição presidencial de 1º de julho no México e uma possibilidade de 80% de um pacto ser atingido antes das eleições legislativas de novembro em solo americano.



Em entrevista a uma rede de TV mexicana, Guajardo comentou que não gosta da ideia de um "Skinny Nafta", que deixaria algumas questões pendentes para futuras conversas. A ideia veio de grupos do setor privado americano que desejam continuar fazendo negócios com o México, embora não haja uma proposta formal do governo dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.