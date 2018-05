Rússia diz que ainda não há decisão sobre relaxar acordo da Opep

São Paulo, 25 - O ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, afirmou nesta sexta-feira que ainda não há uma decisão sobre relaxar o acordo de corte na produção de petróleo. De acordo com a agência russa Interfax, o ministro comentou que ninguém na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deseja um mercado superaquecido. Ele defendeu que haverá um compromisso em relaxar a redução na oferta do cartel entre os países que fazem parte do pacto para que os preços da commodity fiquem em um nível "justo". Os comentários foram ao encontro do que disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que os preços do óleo estão equilibrados em torno de US$ 60 por barril.



De acordo com o Wall Street Journal, Rússia e Arábia Saudita estão elaborando os termos de um acordo para aumentar conjuntamente a produção de petróleo - uma medida que poderia esfriar os mercados e estender, ao menos por enquanto, um papel crucial para Moscou na fixação dos preços globais. A medida vem após o fortalecimento da commodity à medida que investidores veem sanções econômicas dos Estados Unidos afetando o petróleo iraniano e o agravamento da situação econômica na Venezuela.



Durante coletiva de imprensa em Moscou, Novak e o ministro de Petróleo da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, disseram que estão trabalhando para aumentar a produção. Uma decisão deve ser tomada na reunião da Opep a ser realizada no próximo mês. Após esses comentários, os preços do petróleo apresentaram fortes perdas tanto em Londres quanto em Nova York. (Com Dow Jones Newswires)



(Victor Rezende)