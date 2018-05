Escassez de combustível leva posto a limitar consumo a 5 litros por pessoa

Brasília, 25 - A escassez de combustível levou um posto dentro da Universidade de Brasília (UnB) a bloquear o acesso de carros e limitar o consumo a cinco litros por pessoa. Uma imensa fila se formou. Pessoas com galão, garrafas de água improvisada aguardavam sua vez para comprar o combustível, que teve o preço fixado em R$ 4,78. Os 10 mil litros de gasolina que o posto tinha nessa manhã se esgotaram em quatro horas.



"Bloquear os carros foi o jeito que a gente encontrou para tentar atender o maior número de pessoas possível", disse Rodolpho Diego Moreira, dono do posto, da distribuidora BR, da Petrobras. "Quando vimos que tinha muita gente, tivemos que restringir o consumo a cinco litros."



Por volta de meio dia, o tanque secou e deixou cerca de 70 pessoas sem combustível. Entre os últimos atendidos está o senhor Renato Silva, que ficou três horas na fila para comprar combustível para chegar ao hospital e acompanhar a filha que faz tratamento de câncer. "Graças a Deus, consegui um pouco de gasolina. Preciso ir render a minha esposa, que está com a minha filha no hospital. Ela faz tratamento de câncer", disse.



(André Borges)