Sitiada pelos caminhoneiros, São Lourenço da Serra (SP) decreta calamidade

Sorocaba, 25 - A prefeitura de São Lourenço da Serra, município da Grande São Paulo, decretou estado de calamidade pública em razão da greve dos caminhoneiros.



A cidade está sitiada pelos bloqueios dos grevistas nos dois sentidos da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que fecham também os principais acessos à área urbana do município. Apesar do acordo anunciado pelo governo federal, as pistas da Régis continuavam bloqueadas na manhã desta sexta-feira (25).



De acordo com o procurador-geral do município, Edgar Hualker Dias, os bloqueios resultaram em desabastecimento geral na cidade, onde todos os postos já estão sem combustível.



O número de ônibus em circulação é reduzido. As aulas estão suspensas nas escolas municipais e apenas os serviços de urgência, como o atendimento no pronto-socorro municipal, estão mantidos. O decreto permite que a prefeitura compre combustível sem licitação em outras cidades.



(José Maria Tomazela)