Escritórios têm baixa nos preços de venda e locação em abril, revela Fipezap

São Paulo, 25 - O mercado de salas e conjuntos comerciais teve queda nos preços médios anunciados de venda e locação em quatro capitais em abril, de acordo com pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o site Zap.



O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais caiu 0,24% em abril. No acumulado dos primeiros quatro meses do ano houve alta de 0,46%. Já nos últimos 12 meses, o setor acumula uma retração de 2,05%.



No mês, a pesquisa registrou queda nos preços das quatro capitais monitoradas: São Paulo (-0,10%, para R$ 10.038/m2), Belo Horizonte (-0,38%, para R$ 7.520/m2), Rio de Janeiro (-0,39%, para R$ 10.632/m2) e Porto Alegre (-0,41%, para R$ 7.793/m2).



Locação



O preço médio anunciado de aluguel das salas e conjuntos comerciais diminuiu 0,31% em abril. No primeiro quadrimestre, foi registrada queda de 1,07%. E nos últimos 12 meses, a baixa atingiu 3,85%.



No mês, todas as cidades tiveram recuo nos preços de locação: São Paulo (-0,21%, para R$ 43,38/m2), Rio de Janeiro (-0,23%, para R$ 40,55/m2), Porto Alegre (-0,55%, para R$ 31,01/m2) e Belo Horizonte (-0,75%, para R$ 30,17/m2).



(Circe Bonatelli)