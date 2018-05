Falta de combustível faz Alckmin adiar viagem para Rondônia

São Paulo, 24 - O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, adiou viagem que faria nesta sexta-feira, 25, a Rondônia, por causa da greve dos caminhoneiros, que provoca paralisação de serviços e transportes no País, além de causar escassez de combustíveis.



Alckmin visitaria um frigorífico e uma feira rural em Ji-Paraná (RO) e se encontraria com lideranças políticas. O tucano está na capital paulista nesta quinta-feira, onde participou de eventos com empresários e anunciou a equipe que cuidará de seu plano de governo na área da Educação.



Mais cedo, após anunciar a equipe, Alckmin foi perguntado por jornalistas sobre como ficaria sua viagem, diante da crise deflagrada pela paralisação dos caminhoneiros. O presidenciável disse que não sabia se o avião em que viajaria teria combustível para decolar. O tucano iria de avião fretado, diferentemente das viagens que costuma fazer e divulgar em voos comerciais.



A assessoria de Alckmin justificou a decisão de adiar a viagem pela "escassez de combustível para a população e para o País".



(Daniel Weterman)