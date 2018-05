Após determinação da Justiça, governo do DF aciona PM para desbloquear rodovias

Brasília, 24 - O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), acionou a Polícia Militar para desobstruir as rodovias federais, cumprindo decisão da Justiça Federal que determinou o desbloqueio imediato de seis rodovias de acesso à unidade da federação. Ele pediu ainda à Polícia Civil que instaure investigação para apurar crimes contra a relação de consumo e a economia popular. A Procuradoria Geral do Distrito Federal deverá ingressar com uma ação judicial para garantir o abastecimento prioritário das empresas de ônibus.



A paralisação dos caminhoneiros também prejudicou o funcionamento no aeroporto de Brasília. De acordo com a Inframérica, que opera o aeroporto, as operações no terminal estavam garantidas apenas até amanhã de manhã. Até as 17h, foram registrados dez atrasos e um cancelamento de voo.



No DF, a paralisação também prejudicou atividades escolares. Aulas nas escolas públicas foram canceladas para garantir a segurança das crianças e melhorar o trânsito da cidade. Algumas escolas particulares também suspenderam aulas e cancelaram atividades programadas.



(Lorenna Rodrigues)