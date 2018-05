Caminhoneiros: reunião no Palácio do Planalto já dura cinco horas

Brasília, 24 - A reunião dos caminhoneiros com o governo no Palácio do Planalto continua e nenhum posicionamento por parte dos manifestantes foi decidido, conforme informação distribuída por volta das 19h30. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), entidade que participa da reunião que já dura cinco horas.



Segundo a entidade, os representantes dos caminhoneiros seguem reunidos com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun (Secretaria de Governo) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional). O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também participa da reunião, mas só se juntou aos demais participantes depois das 18h30.



(Fernando Nakagawa, Julia Lindner e Lu Aiko Otta)