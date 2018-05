PBH restringe coleta de lixo por falta de combustível em caminhões

IS



A greve dos caminhoneiros atingiu o serviço de limpeza urbana em Belo Horizonte. A Prefeitura da capital divulgou nota informando que “fará adequações urgentes e necessárias em seus serviços na capital”.



De acordo com a nota, a coleta domiciliar será realizada nesta sexta-feira apenas no Centro, dentro dos limites da Avenida do Contorno, e nas regiões Leste, Nordeste e Noroeste.No sábado não haverá coleta em nenhuma região da cidade. Na segunda-feira, dia 28, a coleta se restringirá ao Centro.A coleta seletiva será interrompida em toda a cidade a partir desta sexta-feira.“Durante a suspensão da coleta de lixo, a população deverá manter guardados os resíduos, devidamente acondicionados em local seguro, até que a situação se normalize e os caminhões da SLU voltem a circular regularmente”, diz nota divulgada pela PBH.