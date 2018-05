Governo de Minas e Prefeitura de BH determinam ponto facultativo nesta sexta-feira

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Prefeitura de Belo Horizonte

Devido ao desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros o governo de Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretam ponto facultativo para todos os servidores nesta sexta-feira. Em comunicado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão orienta apenas para que os serviços essenciais devam permanecer. Não haverá aula na rede municipal de BH e nem na estadual.“Devem ser resguardadas as atividades essenciais, incluindo consultas e procedimentos agendados em toda a rede estadual de saúde, rede do IPSM e Hospital Militar, Ipsemg e Perícia Médica”, informa a nota.Ainda de acordo com o governo de Minas, as agendas do governador Fernando Pimentel (PT) também foram suspensas.“A medida visa otimizar o uso de combustível para garantir o atendimento dos serviços de segurança pública e saúde em todo o Estado. A recomendação do governador também prevê o cancelamento de agendas e eventos de secretarias e outros órgãos de Estado que demandem deslocamentos”, informa.Desde ontem, o governo de Minas ainda criou um gabinete de crise. A estratégia é para tomar decisões rápidas e traçar estratégias de logística.O gabinete já funciona desde quarta-feira a pedido do Governador Fernando Pimentel (PT). Representantes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e das secretarias de Governo (Segov), de Saúde (SES-MG), de Transportes e Obras Públicas (Setop), de Educação (SEE), de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e de Segurança Pública (Sesp), fazem parte do grupo.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também decretou ponto facultativo. Já é certo que a educação municipal não vai funcionar. Não haverá aulas nas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) e nas escolas. A PBH ainda faz o levantamento dos serviços que estarão paralisados e devem enviar ainda nesta quinta-feira a atualização.