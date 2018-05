CNI diz que greve dos caminhoneiros atrapalha recuperação da economia

Brasília, 24 - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nota nesta quinta-feira, 24, para manifestar preocupação com o impacto da greve dos caminhoneiros na recuperação da economia. "O bloqueio das rodovias do País prejudica a operação das indústrias, aumenta os custos, penaliza a população e tem efeitos danosos sobre a economia, que enfrenta dificuldades para se recuperar da crise recente", diz a nota.



A entidade defende a suspensão dos bloqueios das estradas, enquanto as negociações estão em andamento.



"A expectativa da indústria é que o acordo privilegie o equilíbrio, e que os interesses de grupos não se sobreponham aos dos demais setores da sociedade ou onerem ainda mais os custos de produção. A greve já está afetando a produção, distribuição de bens e a segurança dos cidadãos", diz a nota da entidade.