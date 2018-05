Federação de Hospitais alerta para risco de falta de oxigênio e medicamentos

São Paulo, 24 - A Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (Fehoesp) afirmou que há risco de que hospitais fiquem desabastecidos em meio a paralisação de caminhoneiros. A entidade chama atenção para a possibilidade de falta de oxigênio, medicamentos e outros insumos, como suprimentos para diálise.



A Fehoesp afirma que enviou mensagem à presidência da República e também à Câmara e ao Senado alertando para os riscos no caso de a greve persistir.



Em nota, o presidente da Fehoesp, Yussif Ali Mere Junior, afirma ainda que o recolhimento do lixo hospitalar está comprometido.



"Trabalhamos com estoques reduzidos e necessitamos de abastecimentos regulares, como por exemplo, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, no caso de reposição de oxigênio", diz a entidade em nota.



(Dayanne Sousa)