Gasolina já falta em Montes Claros e outras cidades do Norte de Minas

(foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press )

A falta de gasolina que afeta várias cidades do país chegou também a Montes Claros e pegou a população de surpresa. Não existia ameaça de desabastecimento, já que a cidade conta com uma base de distribuição de derivados de petróleo da Petrobras, que recebe os produtos por linha férrea.No entanto, na manhã desta quinta-feira, os caminhoneiros em manifestação foram até a base da Petrobras, localizada no Distrito Industrial, e fecharam a entrada e saída de veículos do local.

Com isso, todos os postos de combustíveis, localizados na área urbana, passaram a ficar sem combustível.



Neste momento, está sendo formada uma longa fila no posto Abrantes, que fica na BR-365, no sentido Montes Claros em direção à Pirapora, na BR-365. Este é um dos poucos postos que ainda tem combustível.





(foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press )





A gasolina também está em falta em outras cidades do Norte de Minas. É o caso de Janaúba. Nesta quinta-feira, os caminhoneiros interromperam a passagem de veículos de cargas na MGT-122, que liga a BR 251 a Janaúba. Isso impede o escoamento da produção do Projeto de Irrigação do Jaíba, que usa a rodovia para escoar a produção.