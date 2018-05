Preço aumenta em posto de combustível de BH, clientes se revoltam e pagam mais barato

Imagens mostram o preço alterado no posto de combustível (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

A tentativa dos responsáveis de um posto de combustível de aumentar o preço da gasolina terminou em confusão no fim da manhã desta quinta-feira no Bairro Santa Branca, na Pampulha. Dezenas de pessoas esperavam em uma longa fila, por horas, para abastecer no estabelecimento na Rua Doutor Álvaro Camargo, quando o valor foi alterado de R$ 4,99 para R$ 5,99. Revoltados, os clientes bloquearam as entradas e exigiram o retorno do preço. A Polícia Militar (PM) foi acionada e os donos acabaram acatando a reivindicação.A confusão aconteceu entre 10h e 11h e foi flagrada pela reportagem do Jornal Estado de Minas. Carros, motos e ônibus formavam longas filas pela rua para aguardar a hora de abastecer. Testemunhas contaram que em um intervalo de curto tempo, o preço foi alterado três vezes pelos funcionários. Até chegar em uma alta de R$ 1.Os clientes que já aguardavam há horas embaixo do sol, ficaram revoltados e se mobilizaram. Eles não deixaram ninguém mais entrar nos posto de combustível. Os veículos que estavam nas bombas, não saíram, paralisando os trabalhos.O dono do posto tentou argumentar com os clientes dizendo que, com a paralisação nas estradas, o estabelecimento ficaria fechado por dias, e isso geraria prejuízos. Já as pessoas que aguardavam falaram que o combustível tinha sido comprado anteriormente e o valor pago seria bem menor do que o cobrado.A Polícia Militar foi acionada e conversou com ambas as partes. Por fim, o dono do estabelecimento acatou os argumentos e retornou os valores para o preço antigo.