Cemig suspende atendimentos por falta de combustível

Cemig diz que cancelou todos os serviços programados (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

A Cemig informou nesta quarta-feira que o desabastecimento de combustíveis, provocado pela greve dos caminhoneiros, está afetando a realização de suas atividades operacionais, com impacto no cumprimento dos prazos de alguns serviços demandados pelos clientes.Apesar disso, a Cemig informa que está priorizando a execução dos serviços emergenciais para os seus clientes, visando minimizar o impacto dessa paralisação para a população.” Segundo a estatal, será interrompida a execução dos serviços programados.“Ciente do transtorno que esta situação provoca, a Cemig esclarece que está fazendo tudo ao seu alcance para contornar esta crise e conta com a compreensão de todos para as eventuais situações que fugirem do seu controle”, diz nota da estatal.