Paralisação reduz em 27% movimentação diária de granéis no Porto de Paranaguá

São Paulo, 24 - A paralisação dos caminhoneiros reduziu em 27% a movimentação diária de granéis no Porto de Paranaguá, de 150 mil para 110 mil toneladas nesta quinta-feira, 24, disse a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), em nota.



"Depois de quatro dias de paralisação total das atividades rodoviárias, os estoques de grãos para exportação nos armazéns estão a 51% da capacidade total do porto", informou a Appa. "Deste modo, o porto registrou uma queda nas exportações de granéis de 15 mil toneladas por dia, passando de 85 mil para 60 mil toneladas diárias."



Já a importação de fertilizantes foi interrompida em berços de atracação em que o transporte da carga é feito por caminhões, segundo a Appa. Apenas os berços que operam com esteiras continuam funcionando. "A movimentação de desembarque de fertilizantes caiu de 25 mil toneladas ao dia para 10 mil toneladas."



Conforme o porto, a movimentação de granéis líquidos segue ocorrendo dentro da média diária de 40 mil toneladas.



(Leticia Pakulski)