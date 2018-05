Posto Quick, na Avenida Tereza Cristina, em BH, amanheceu com longas filas de veículos que procuravam por combustível (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press)

Cerca de 40% dos postos de combustíveis de Minas Gerais já estão com falta de insumos ou desabastecidos. O balanço foi divulgado no início da tarde desta quinta-feira, pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Minaspetro). A escassez dos combustíveis é causada pela greve dos caminhoneiros.









O sindicato atribui a situação ao bloqueio dos caminhoneiros nos acessos à refinaria. “A situação é agravada pelos bloqueios nos acessos à Refinaria Gabriel Passos (em Betim), que impedem a chegada e saída dos caminhões que abastecem os revendedores”, diz a entidade em nota.





Ainda de acordo com o Minaspetro, a alta nos preços, fato que tem ocorrido com a busca incessante dos motoristas por combustível, é de responsabilidade dos comerciantes. O sindicato também alerta aos donos de estabelecimentos para não estimular uma “corrida aos postos”, fator que pode acelerar o desabastecimento geral.

