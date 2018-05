Rússia discutirá em junho com Opep relaxamento no limite à produção de petróleo

São Petersburgo, 24 - A Rússia e outros grandes produtores de petróleo discutirão em encontro no próximo mês o relaxamento do acordo que tem cortado a produção da commodity, afirmou nesta quinta-feira o ministro do Petróleo russo, Alexander Novak. Segundo ele, será negociada a possibilidade de uma "recuperação gradual na produção", informou a RIA, agência de notícias estatal.



O diálogo entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e algumas nações de fora do cartel, entre elas a Rússia, devem ocorrer em Viena.



Novak disse que os governos russo e saudita continuam a manter uma "abordagem comum" em relação a qualquer acordo para limitar os estoques. Em 2016, os dois países lideraram o esforço pelo acordo para conter a produção em cerca de 2%, na comparação com os níveis da época. Mais recentemente, com a alta dos preços, aumentou a pressão por um relaxamento no corte.



O presidente dos EUA, Donald Trump, tem dito que os preços estão muito altos. Analistas, por sua vez, advertem que problemas na produção da Venezuela e, provavelmente, uma queda futura nas exportações do Irã, diante de sanções de Washington, poderiam reduzir a oferta da commodity e elevar mais os preços. Fonte: Dow Jones Newswires.