Gasolina no DF chega a R$ 9,99; postos devem ser multados por preço abusivo

Em Águas Claras, um posto chegou a cobrar R$ 9,99 no litro da gasolina (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Depois de postos aumentarem opara aténo Distrito Federal, o governador Rodrigo Rollemberg, determinou que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-DF) fiscalize e multe os postos de combustíveis que estão praticandoA medida é para que o órgão atue em todas as regiões administrativas. Temendo o fim do combustível, motoristas fizeram longas filas, na noite de quarta-feira, em postos da capital federal. Postos de revenda no DF estão aproveitando a greve dos caminhoneiros para aumentar o preço da gasolina. Em Águas Claras, um posto chegou a cobrar R$ 9,99 noEm um posto de bandeira Petrobras em Planaltina, na BR-020, o litro do produto chegou a R$ 9 — uma diferença gritante em relação ao preço cobrado pela estatal nas refinarias, de R$ 2,03, e também na comparação com os valores encontrados na maior parte dos estabelecimentos. Os preços abusivos são reflexos da falta de estoques de combustível nas bombas, que dá margem àNo Distrito Federal, de acordo com levantamento feito pelo, o consumidor que quiser abastecer por preço mais em conta tem que se deslocar até a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), onde o combustível pode ser encontrado por R$ 4,39. Na terça-feira, era possível comprar gasolina por R$ 4,29 o litro — R$ 0,10 a menos que no dia anterior. Em alguns estabelecimentos, porém, o derivado de petróleo já está em falta. É o caso do posto Smaff, na 916 Norte. E para quem pretende abastecer com etanol, a notícia é desanimadora: em diversos revendedores também não há mais estoques de álcool.