IPC-S acelera em 4 das 7 capitais analisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de maio

São Paulo, 24 - O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de maio ante a segunda leitura do mês, divulgou a instituição nesta quinta-feira (24). No geral, o IPC-S arrefeceu de 0,24% para 0,33% entre os dois períodos.



Por região, o IPC-S apresentou acréscimo nas taxas de variação de preços em Salvador (1,05% para 1,44%), Brasília (0,22% para 0,26%), Rio de Janeiro (-0,05% para 0,19%) e Recife (0,64% para 0,80%).



Porto Alegre manteve a mesma taxa de variação da medição anterior, de 0,22%. Por outro lado, Belo Horizonte (-0,06% para -0,10%) e São Paulo (0,14% para 0,09%) registraram desaceleração no período.



A divulgação do indicador, que normalmente acontece às 8h, atrasou mais de 40 minutos, pois o site da FGV estava fora do ar. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da instituição disse que ainda não identificou o que causou o problema.



(Thaís Barcellos)