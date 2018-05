Em ata, membros do BCE alertam que conflitos comerciais podem afetar crescimento

Frankfurt, 24 - Autoridades do Banco Central Europeu (BCE) alertaram, em sua reunião de política monetária de abril, que os conflitos comerciais internacionais poderiam prejudicar a economia da zona do euro e pediram paciência para terminar com as políticas de afrouxamento monetário do banco, apontou a ata da reunião que aconteceu nos dias 25 e 26 de abril.



Embora os membros de política monetária do BCE ainda estejam confiantes de que a economia da zona do euro está crescendo fortemente, eles estão preocupados com a inflação persistentemente fraca e sinais recentes de desaceleração em toda a região, que coincide com uma série de ameaças externas, incluindo o protecionismo.



"Foi amplamente advertido que a incerteza em torno do cenário [econômico] aumentou" desde a reunião anterior, em março, apontou a ata.



O documento ressaltou ainda que um novo lote de previsões econômicas dos membros do BCE em junho "proporcionará uma avaliação mais abrangente do progresso da inflação".



Os investidores estão observando de perto os sinais de que o banco central vai abandonar gradualmente seu programa mensal de compra de títulos de 30 bilhões de euros (US$ 35,17 bilhões) e começar a aumentar as taxas de juros de curto prazo, que estão abaixo de zero. Fonte: Associated Press