Katainen, da UE, diz que eventual tarifa dos EUA contra carros iria contra OMC

Bruxelas, 24 - A União Europeia disse hoje que a eventual imposição de tarifas pelos EUA a importações de automóveis, por motivos de segurança nacional, violaria as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).



Ontem, o Departamento do Comércio dos EUA anunciou planos de lançar uma investigação sobre carros importados, numa iniciativa que poderá levar a Casa Branca a impor tarifas semelhantes às adotadas contra aço e alumínio importados.



O presidente dos EUA, Donald Trump, recentemente exigiu que a UE reduza a tarifa sobre carros importados dos EUA em 10% e, em várias ocasiões, ameaçou tarifar importações de automóveis europeus se o bloco retaliar contra tarifas dos EUA para o aço e o alumínio.



"É muito difícil avaliar o que isso significa ou o que está por trás disso", comentou nesta quinta-feira o vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, em Bruxelas.



A comissão, que é o braço executivo da UE, vem negociando com o Secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, numa tentativa de garantir isenção permanente das tarifas dos EUA de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio. O bloco recebeu uma isenção temporária dessas tarifas, que vence em junho.



Katainen também comentou não esperar que a investigação dos EUA complique as negociações em curso entre UE e Washington. "Temos indicado de forma muito clara a nossos amigos dos EUA que estamos sempre prontos a discutir a melhora do ambiente comercial, como estamos tentando fazer há muitos anos", comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.