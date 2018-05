Orlando Silva propõe zerar PIS-Cofins do diesel em seu relatório da reoneração

Brasília, 23 - Relator do projeto da reoneração da folha de pagamento, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou nesta quarta-feira, 23, em discurso no plenário da Câmara, que seu parecer da matéria propõe zerar o PIS-Cofins incidente sobre o óleo diesel. Pelas contas do parlamentar, essa medida tem capacidade de reduzir em até 14% o preço final do combustível.



Silva apresentou seu parecer em plenário. A partir de agora, deputados começarão a discussão do projeto e, em seguida, passarão ao rito da votação. Por enquanto, apenas o PSOL tem se colocado integralmente contra a proposta. O partido chegou a apresentar um requerimento de obstrução para atrasar a votação, mas o pedido foi rejeitado.



(Igor Gadelha)