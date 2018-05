Motoristas fazem filas em postos por medo de falta de combustível

(foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

Preocupados com o abastecimento de combustível, motoristas têm lotado postos na noite desta quarta-feira em Belo Horizonte. Oflagrou filas imensas em diferentes pontos da capital mineira. A falta do recurso acontece devido a paralisação dos caminhoneiros, que protestam em diferentes estados e bloqueiam estradas, contra o aumento do preço da gasolina e o diesel.A reportagem rodou alguns locais da cidade. O primeiro, na Rua Coletor Celso Mario Werneck com Avenida do Contorno, no Lourdes, os condutores se espremem para pagar R$ 4,47 o litro do combustível. Confira o vídeo:

(foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

(foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

Minas Gerais

No segundo posto visitado, na Avenida Francisco Sá com Avenida do Contorno, no Bairro Gutierrez, a procura dos motoristas fez com que a gasolina comum acabasse. Os condutores só podem abastecer com gasolina aditivada.O terceiro, entretanto, corrobora com os outros estabelecimentos: filas e mais filas para abastecer na Avenida Francisco Sá com Contorno.No posto da Rua Ouro Preto, no Barro Preto, falta combustível desde 13h.Não é apenas em Belo Hoizonte que os moradores correm para abastecer. No interior do estado, cidades como Juiz de Fora, na Zona da Mata, Patos de Minas, Bom Despacho e Itabira também registram filas nos postos da cidade.