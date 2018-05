BRF suspende atividades em 4 unidades por causa da greve de caminhoneiros

São Paulo, 23 - A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, informou por meio de nota, assinada por Lorival Nogueira Luz Jr, diretor presidente global e vice-presidente, financeiro e relações com investidores que na manhã desta quarta-feira, 23, suspendeu a atividade de quatro unidades de abate de frangos e suínos.



As plantas ficam em Nova Marilândia (MT), Dois Vizinhos (PR), Toledo (PR) e Campos Novos (SC). O motivo é falta de insumos e de animais para abate e de caminhões para escoar os produtos processados. A principal reivindicação dos caminhoneiros é a redução da carga tributária sobre o diesel.



Além dessas quatro, outras nove unidades terão atividades parcial ou totalmente paralisadas nesta quarta-feira, dia 23. Elas estão localizadas em Rio Verde (GO), Uberlândia (MG), Dourados (MS), Chapecó (SC), Garibaldi (RS), Marau (RS), Concordia (SC), Herval do Oeste (SC) e Francisco Beltrão (PR).



Segundo a empresa, diversos insumos utilizados na industrialização de alimentos não foram entregues na terça-feira, 22, e nesta quarta, 23, o que prejudicou a produção. A empresa relata também que existe falta “considerável” de abastecimento de ração destinada aos animais alojados nos produtores rurais integrados, que criam as aves para engorda.



Esse desabastecimento impacta cerca de 1 milhão de animais, podendo alcançar a totalidade do plantel nos próximos dias.



(Márcia De Chiara)