Caminhões tentam impedir saída de combustível da Refinaria de Duque de Caxias

Rio, 23 - Dezenas de caminhões estão parados ao longo de dois quilômetros na Rodovia Washington Luís, na altura da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc). Eles tentam impedir a saída de caminhões-tanque da refinaria e prometem, em faixas estendidas na rodovia, desabastecimento de combustível no Rio de Janeiro a partir de sexta-feira.



"Aqui não tem sindicato. Não estamos forçando ninguém a parar. Estamos pedindo adesão porque a situação está muito difícil para o caminhoneiro", disse o autônomo carioca Edson, que não quis informar o sobrenome.



Em outro ponto da estrada, Marcus Vinicius Oliveira da Silva, que faz transporte de bebidas entre o Rio e Petrópolis, disse que pretendia passar o dia no local para "dar uma força" ao movimento, que além da redução do preço do diesel, pede aumento de 50% no repasse do frete.



A Policia Rodoviária Federal informou que não tem ordem para retirar os caminhoneiros do local, apenas para garantir a liberação do trânsito para outros veículos.



Os funcionários da transportadora Tranziran aguardavam a orientação da empresa sobre o que fazer. A transportadora, que tem sede na Penha, bairro da Zona Norte do Rio, colocou seis caminhões e mais de uma dezena de motoristas e auxiliares no local.



"Estou aguardando a orientação da empresa. Cheguei de viagem e me mandaram vir para cá", disse um dos motoristas.



(Renata Batista)