PIB do México tem expansão anual de 1,3% no 1º trimestre, mostra revisão

São Paulo, 23 - O Produto Interno Bruto (PIB) do México teve expansão anual de 1,3% no primeiro trimestre do ano, segundo revisão publicada hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Inegi, vindo em linha com a previsão de analistas. No fim do mês passado, o Inegi havia estimado alta de 1,2% originalmente.



Em relação ao último trimestre de 2017, o PIB mexicano cresceu 1,1% entre janeiro a março, como foi calculado preliminarmente. Com informações da Dow Jones Newswires.



(Sergio Caldas)