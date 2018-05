IPC-S sobe 0,33% na 3ª quadrissemana de maio ante 0,24% na anterior, diz FGV

São Paulo, 23 - O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,33% na terceira quadrissemana de maio, acelerando após a taxa de 0,24% apurada na segunda leitura do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) na manhã desta quarta-feira, 22.



No período, cinco das oito classes de despesas avançaram: Habitação (0,24% para 0,62%), Transportes (0,04% para 0,16%), Vestuário (-0,04% para 0,07%), Comunicação (0,20% para 0,29%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,02% para -0,01%).



Já os segmentos que registraram desaceleração entre a segunda quadrissemana e a terceira medição de maio, de acordo com a FGV, foram Alimentação (0,17% para 0,09%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,99% para 0,85%) e Despesas Diversas (0,08% para 0,05%).



(Thaís Barcellos)