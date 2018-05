Política de preços de combustíveis permanece inalterada, diz Petrobras

São Paulo, 22 - Em resposta a ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petrobras afirma que a sua política de preços para a gasolina e o diesel continua inalterada. O ofício foi motivado por notícias em diversos veículos de comunicação sobre a redução dos preços anunciada nesta terça-feira, 22.



A partir desta quarta-feira, 23, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será de R$ 2,0433, com queda de 2,08% em relação à média atual de R$ 2,0867. Essa é a primeira queda após cinco dias consecutivos de alta. No mês de maio, o combustível acumula alta de 13,6%.



Já o valor médio nacional do litro do diesel A caiu para R$ 2,3351, 1,54% menor do que a medida atual de R$ 2,3716. No mês, o produto acumula alta de 10,6%.



No comunicado, a Petrobras ressalta que as reduções foram definidas de forma "estritamente técnica", e decorrem da aplicação normal dos princípios e processos de reajustes previstos na política de preços. A companhia afirma que a decisão reflete as variações dos itens do preço de paridade internacional (PPI), como câmbio e fretes marítimos.



(Renato Carvalho)