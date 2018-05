Correção: Começa reunião de ministros para discutir preço de combustíveis

Brasília, 22 - Ao contrário do que constava no 3º parágrafo do texto enviado anteriormente, deve ocorrer ainda nesta terça-feira, 22, reunião de ministros com o presidente Michel Temer sobre a variação de preços dos combustíveis. A seguir, o texto corrigido.



Começou por volta das 9h40 desta terça-feira, 22, a reunião entre os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e de Minas e Energia, Moreira Franco, com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, para discutir as variações no preço dos combustíveis. O encontro ocorre no Ministério da Fazenda.



Nesta segunda-feira, 21, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, já havia admitido que a Petrobras seria chamada a conversar sobre uma maneira de dar mais previsibilidade às variações de preços dos combustíveis.



De acordo com uma fonte ouvida pelo



Broadcast



, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, deve ocorrer ainda na tarde desta terça-feira uma nova reunião no Planalto para que os resultados do encontro da manhã sejam apresentados ao presidente Michel Temer.



Caminhoneiros iniciaram movimentos em todo o Brasil nesta segunda-feira em protesto contra o aumento do preço do diesel. As manifestações continuam nesta terça-feira.



