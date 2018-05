China promete reduzir tarifa sobre importações de carros a 15% a partir de julho

Pequim, 22 - O governo da China anunciou hoje que vai reduzir sua tarifa sobre importações de carros de 25% para 15%, a partir de 1º de julho. Já a tarifa sobre autopeças diminuirá para 6%, de uma faixa atual que varia de 8% a 25%.



As medidas irão "promover a transformação e aperfeiçoamento da indústria automotiva, e atender as demandas dos consumidores", segundo a Comissão de Tarifas Alfandegárias do Conselho Estatal, como é conhecido o gabinete chinês.



O anúncio vem num momento em que EUA e China vêm negociando para evitar uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.



O setor automotivo tem sido um importante foco das conversas entre Washington e Pequim. Em março, o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, afirmou em investigação que a China não oferecia condições justas de concorrência a montadoras estrangeiras.



Numa aparente tentativa de amenizar tensões comerciais, o presidente chinês, Xi Jinping, prometeu em abril que iria cortar tarifas sobre automóveis e aliviar restrições a investimentos externos no setor.



A China importou 1,2 milhão de carros no ano passado, segundo a associação local de concessionárias. O volume representou cerca de 4% das vendas totais.



Em comunicado, o Ministério de Finanças chinês afirmou que a redução de tarifas é uma "importante medida no sentido de abrir ainda mais" a economia da China. Fonte: Dow Jones Newswires.