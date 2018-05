Colnago: governo vê muito pouco espaço para redução de tributos de combustíveis

Brasília, 22 - O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, respondeu nesta terça-feira, 22, que o governo vê muito pouco espaço para a redução de tributos que incidem sobre os combustíveis. Ele lembrou que o governo mantém um bloqueio de R$ 9,114 bilhões no Orçamento de 2018, em função de riscos fiscais, como o Refis do Simples, cujo impacto ainda é desconhecido.



A secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, afirmou ainda que o impacto potencial com o Refis do Funrural é de R$ 17 bilhões, e que o governo não tem recursos para bancar a renegociação de agricultores com os bancos públicos, possibilitada pela derrubada de vetos pelo Congresso Nacional. "Qualquer despesa obrigatória que venha a mais vai terá que eliminar outra despesa prevista. Já estamos no Teto de Gastos", completou.



(Eduardo Rodrigues e Adriana Fernandes)