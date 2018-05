Protesto de caminhoneiros afeta a Castello Branco; Anhanguera tem tráfego normal

São Paulo, 21 - O tráfego no Sistema Anhanguera-Bandeirantes já está normalizado após engarrafamento em suas pistas expressas, devido ao protesto dos caminhoneiros nesta segunda-feira, 21. O congestionamento ocorreu do km 38 ao 39, no sentido interior e do km 40 ao 39, no sentido capital, próximo às regiões de Cajamar, Jundiaí e Osasco.



A rodovia Castello Branco, por sua vez, tem tráfego interrompido em sua pista expressa, devido às manifestações dos caminhoneiros.



Às 16h43, o bloqueio no sentido capital paulista causava engarrafamento do km 14 ao 13, em Osasco.



Os aumentos seguidos nos preços do diesel levaram os caminhoneiros autônomos a programarem uma paralisação em todo o País nesta segunda-feira.



A categoria pede que uma série de reivindicações apresentadas ao governo federal sejam atendidas.



A principal reivindicação dos caminhoneiros é a redução da carga tributária sobre o diesel. Os motoristas pedem a zeragem da alíquota de PIS/Pasep e Cofins e a isenção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).



Até as 16h27, as manifestações de caminhoneiros atingiam 18 Estados e causavam 107 pontos de interdição em rodovias federais de todo o País. Paraná, Minas Gerais e Bahia são os Estados mais atingidos.