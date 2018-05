Preço médio dos imóveis sobe 0,02% em abril em nove capitais, diz Abecip

São Paulo, 21 - O preço nominal médio dos imóveis residenciais em nove capitais do País subiu 0,02% em abril, mostrando uma ligeira desaceleração frente aos 0,06% de março. Já no acumulado do primeiro quadrimestre, os preços recuaram 0,35%, enquanto nos últimos 12 meses caíram 0,29%.



Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), cuja pesquisa considera os valores dos imóveis vendidos por meio de financiamento.



A pesquisa mostrou que, em abril, sete das nove capitais monitoradas tiveram alta nominal dos preços. Esses foram os casos de Recife (0,07%), Fortaleza (0,03%), Goiânia (0,02%), São Paulo (0,02%), Belo Horizonte (0,03%), Curitiba (0,02%) e Porto Alegre (0,04%). As exceções foram Salvador (-0,01%) e Rio de Janeiro (-0,01%).



Segundo a Abecip, a recuperação do mercado imobiliário ainda é limitada pelo avanço pequeno da massa salarial no País e pela defasagem entre a taxa básica de juros e as taxas efetivamente cobradas pelos bancos no financiamento aos compradores de imóveis.



(Circe Bonatelli)