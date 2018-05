Caminhoneiros protestam no centro do Rio sem prejuízo ao tráfego

Rio, 21 - Caminhoneiros que protestam contra o aumento dos combustíveis levaram seu movimento ao centro do Rio de Janeiro no início da tarde desta segunda-feira, 21. Ao volante de cerca de 20 veículos de carga, com faróis e pisca-alertas acesos e tocando suas buzinas, por volta das 13 horas os profissionais desceram pela pista central da Avenida Presidente Vargas, no sentido Candelária.



O comboio foi precedido de uma patrulha da Polícia Militar e alguns automóveis de passeio.



A manifestação ocupou apenas uma das faixas de rolamento, deixando as outras livres.



Aparentemente, o tráfego não foi seriamente prejudicado, nem houve incidentes.



(Wilson Tosta)