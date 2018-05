Justiça concede liminar para impedir bloqueio da BR-040 durante protesto

A Justiça concedeu liminar para a Via 040, concessionária que cuida da BR-040 entre o Distrito Federal e Juiz de Fora, em virtude das paralisações do movimento de caminhoneiros nesta segunda-feira (21).



Segundo nota divulgada pela Via 040, a "concessionária respeita o direito de manifestação de todos, mas ressalta que não pode tolerar que os direitos de ir e vir dos usuários da rodovia sejam afetados".



A liminar foi concedida pela 5ª ara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais e vale para toda a extensão da rodovia administrada pela concessionária, num total de 936,8km.



A Justiça determina que que os manifestantes "se abstenham de bloquear ou interditar, no todo ou em parte, as pistas de rolamento da referida Rodovia BR-040". Em caso de descumprimento, o uso de força policial poderá ser requisitado para efetivar a medida.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal informou que já tomou ciência da liminar e que "estará negociando com as lideranças a liberação pacífica. Outras ações só serão adotadas quando não houver mais diálogo."