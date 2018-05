É impossível garantir que não existam tensões no comércio com EUA, diz China

Pequim, 21 - O governo da China afirmou nesta segunda-feira que não pode garantir que sejam evitadas novas tensões comerciais com os Estados Unidos. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lu Kang, disse: "Diante da crescente interação entre os dois países, não podemos assegurar que não haverá mais atritos ou disputas no futuro".



O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse no domingo que a guerra comercial havia sido colocada "em suspenso", após a China concordar em elevar suas compras de produtos americanos. O porta-voz chinês afirmou que as declarações de Mnuchin mostram que os dois lados desejam evitar uma "guerra comercial".



O porta-voz chinês disse que Pequim deseja preservar uma relação que beneficie os dois lados. "Nós acreditamos que um resultado assim seria bem-vindo pelos povos, pelas comunidades empresariais dos dois países e pela comunidade internacional", afirmou. Fonte: Associated Press.