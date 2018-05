Continuaremos trabalhando pela dominância energética dos EUA, diz Trump

São Paulo, 19 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que continuará se dedicando a promover a "dominância energética" dos Estados Unidos.



"A América foi abençoada com extraordinária abundância energética, incluindo mais de 250 anos de belo carvão limpo. Nós acabamos com a guerra ao carvão e vamos continuar trabalhando para promover a dominância energética americana!", escreveu em sua conta no Twitter na sexta-feira à noite.



Além dos acenos de Trump ao setor de mineração, o governo dos EUA tem apoiado amplamente a produção de petróleo no país, baseada no xisto, assunto que também tem vez nas publicações do presidente americano na mídia social.



Em abril, ele acusou a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de manter os preços da commodity "artificialmente altos", mesmo "com volumes recordes de óleo em tudo quanto é lugar, incluindo os navios completamente carregados no mar".



(Nicholas Shores)