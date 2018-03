EUA podem anunciar projeto de gastos de US$ 1,3 trilhão ainda nesta 4ª feira

Washington, 21 - O governo dos EUA e democratas do Congresso americano estão perto de concluir discussões sobre um projeto de gastos de US$ 1,3 trilhão que prevê recursos iniciais para o muro que o presidente Donald Trump pretende construir na fronteira de seu país com o México.



Assessores do partido Republicano disseram que Trump deverá obter US$ 1,6 bilhão para o muro e outras barreiras físicas na fronteira, mas ressaltou que sua proposta mais ampla de financiamento, no valor de US$ 25 bilhões que seriam liberados ao longo de anos, será rejeitada.



Os negociadores envolvidos pretendem revelar detalhes do gigantesco projeto de gastos ainda nesta quarta-feira, com a esperança de aprová-lo antes que vença o prazo para que Washington evite uma nova paralisação parcial das atividades federais, à 0h de sexta para sábado (ou 1h de sábado, pelo horário de Brasília).



É possível que seja necessário um projeto de financiamento temporário para manter as operações federais neste fim de semana.



Segundo assessores, que falaram em condição de anonimato, os quatro principais líderes da Câmara de Representantes e do Senado devem se reunir nesta manhã, numa tentativa de selar o acordo.



O projeto prevê um forte aumento no Orçamento militar, numa vitória para Trump, e fundos para infraestrutura e outros programas domésticos que os democratas não conseguiram aprovar na administração anterior. Fonte: Associated Press.